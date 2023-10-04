شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: غير صحيح أن جميع العلاجات العشبية والوصفات الشعبية آمنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وتابعت هيئة الدواء: ترتبط العلاجات العشبية غير المسجلة بمخاطر صحية غير مباشرة عندما تؤخر أو تحل محل شكل أكثر فعالية من العلاج التقليدى، أو عندما تقلل من فعالية الأدوية التقليدية.
وأوصت هيئة الدواء المصرية بعدم تداول أى علاجات غير مسجلة وغير مصرح بتداولها رسميًا، بما فى ذلك الأدوية العشبية، لضمان وصول مستحضر دوائي آمن وجيد وفعال إلى مستخدميه.
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