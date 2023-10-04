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هيئة الدواء: غير صحيح أن جميع العلاجات العشبية والوصفات الشعبية آمنة​

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القاهرة - سامية سيد - وتابعت هيئة الدواء: ترتبط العلاجات العشبية غير المسجلة بمخاطر صحية غير مباشرة عندما تؤخر أو تحل محل شكل أكثر فعالية من العلاج التقليدى، أو عندما تقلل من فعالية الأدوية التقليدية. ​

وأوصت هيئة الدواء المصرية بعدم تداول أى علاجات غير مسجلة وغير مصرح بتداولها رسميًا، بما فى ذلك الأدوية العشبية، لضمان وصول مستحضر دوائي آمن وجيد وفعال إلى مستخدميه.​

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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