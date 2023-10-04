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المرور تحرر 69 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (69564) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها (17132) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط (676) مخالفة السير بدون تراخيص، و(18) مخالفة موقف عشوائى، و(1391) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و (14) مخالفة شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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