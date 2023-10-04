شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين هجوما إرهابيا استهدف قوات الأمن غرب النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاربعاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن في غرب النيجر، والذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وأعربت جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي والمواساة لدولة النيجر الشقيقة، ولذوي ضحايا هذا الهجوم المشين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت مصر على موقفها الثابت المندد بالإرهاب في كافة صوره وأشكاله، والداعي إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهة تلك الظاهرة البغيضة.