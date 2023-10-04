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علاج 839 حالة بقافلة طب أسنان القاهرة بالتنسيق مع حياة كريمة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة ، قافلة طبية بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى ومؤسسة حياة كريمة وذلك فى قرية الحرانية بمحافظة الجيزة بحضور الدكتور هشام عبدالحكم عميد الكلية وذلك خلال شهر أكتوبر 2023 ضمن الجدول الزمني المقرر بالتنسيق مع المؤسسة .

 

وأوضحت كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، أن إطلاق القوافل يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة للتوسع فى الدور المجتمع لجامعة القاهرة والكليات،موضحة أن إجمالي الحالات التي تم علاجها 839 حالة و275 حالة كشف، وتم إجراء حالات خلع للأطفال بعدد 63 حالة و33 حالة حشو عادى و17 حالة حشو عصب و133 خلع للكبار ، مع تحويل 97 حالة للكشف فى مستشفى الكلية واستكمال العلاج ، وتوقيع الكشف على 212 حالة للكشف المبكر عن أورام الفن، فضلا عن حملات التوعية وتوزيع الأدوية مجانا على المواطنين.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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