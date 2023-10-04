شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة لـ"سامسونج" بإقامة مصنع هواتف ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2023، بالموافقة على منح شركة سامسونج الموافقة على إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الهواتف المحمولة على مساحة 6000 متر بالمنطقة الصناعية بمدينة الواسطى ببنى سويف، على أن تلتزم بالانتهاء من المرحله الأولى للمشروع وبدء الإنتاج في النصف الثانى من عام 2024، واكتمال تنفيذ المشروع بنهاية عام 2025 .