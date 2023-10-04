شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد مستفيدى "تكافل وكرامة" من 6.5 مليون شخص عام 2014 لـ22 مليون فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اهتمت القيادة السياسية بملف الحماية الاجتماعية على مدار الـ 9 سنوات الماضية وقامت الحكومة بتنفيذ العديد من القرارات لتصب فى صالح المواطن بصفة عامة والأسر الأولى بالرعاية بصفة خاصة، وأطلقت برنامج تكافل وكرامة لصرف الدعم النقدى للفئات الأكثر احتياجا وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، ووصل الدعم النقدى "تكافل وكرامة" من 6.5 مليون فرد فى 2014، إلى 22 مليون فرد فى عام 2023، بتكلفة 36 مليار جنيه.
وأضافت الوزيرة: "فى 2014 العدالة الاجتماعية كانت مطلبا أساسيا من الشعب، ولذلك وضعتها الحكومة على رأس أولوياتها وبدأت تقر سياسات خاصة بالحماية الاجتماعية لكل طبقات الشعب لمن هم أولى بالرعاية لأنها حقوق، والسياسات اتعملت لكل فئات الشعب وخصصت الموازنات ووصلت موازنة التضامن لموازنة لم تصل إليها من قبل فى عهد الرئيس السيسى الذى كان يوجه دائما بالاهتمام بالفقراء والفئات الأولى بالرعاية، وجزء من هذه الحماية الاستثمار فى البشر وما نستثمر فيه هما سيتثمروا فى الوطن".
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