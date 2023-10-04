شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. قرار جمهورى بإعادة تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن التشكيل الجديد لمجلس إدارتها، بعد صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (426 لسنة 2023) في هذا الشأن ، بتعيين خمسة من المستشارين لعضوية المجلس، إعمالا لأحكام المادة 209 من الدستور، والمادة الـ 5 من قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل المجلس بالنسبة لإثنين من السادة المستشارين الأعضاء، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للبعض الآخر منهم.

وبموجب القرار الجمهوري الحالي ، يترأس مجلس إدارة الهيئة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، بدلا من المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الحالي و الذي تنتهي مدته في الثامن من أكتوبر الجاري، نظرا لكونه قد عُين في منصبه استكمالا لمدة رئيس الهيئة الراحل المستشار لاشين إبراهيم.. وفيما يلى موجزا لأهم الأخبار.

الإسكان: افتتاح أول مدرسة رسمية للغات بمدينة العلمين الجديدة

أعلن المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، عن أنه تم افتتاح مدرسة " العلمين الجديدة الرسمية للغات" بحي الإسكان المتميز، سعة 28 فصلاً بمراحل تعليمية مختلفة (رياض الأطفال - ابتدائي - إعدادي -ثانوي)، والتي تعد أول مدرسة يتم تشغيلها بمدينة العلمين الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز أن مدرسة العلمين الجديدة الرسمية للغات قد فتحت باب التقديم لقبول دفعة جديدة من طلاب مرحلة رياض الأطفال للالتحاق بالعام الدراسي 2024/2023، من جميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت أميرة خليل، مديرة المدرسة أن التقديم متاح حالياً لمرحلة رياض الأطفال فقط للالتحاق بمدرسة العلمين الجديدة الرسمية لغات، من خلال زيارة ولي الأمر المدرسة، وتقديم ولي الأمر أوراق التحاق التلميذ للمدرسة.

وصول حازم عمر المرشح الرئاسى المحتمل مستشفى معهد ناصر لإجراء الكشف الطبى

وصل منذ قليل، المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي المحتمل، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، مستشفى معهد ناصر لإجراء الكشف الطبي؛ استعدادًا لتقديمه ضمن أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

وقد أعلن المهندس حازم عمر المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة، قرار ترشحه مستنداً لأسباب عديدة، لعل أبرزها أن الأحزاب نشأت لكى تحكم بالخبرات الكافية لتولي المسؤولية، والمعارضة هي أسهل أنواع العمل السياسي، مضيفا أن حزب الشعب الجمهوري كان يهدف إلى تولي المسؤولية، بجانب أنه حزب يدعم الدولة المصرية والأولويات والأهداف المتغيرة بشكل طبيعي في كل مرحلة على حدة.

وأشار عمر إلى أن الدولة مستقرة وآمنة وهناك تحديات حالية، مختلفة عن الأخطار والتحديات السابقة، والتي كانت تتمثل في تحديات أمنية.

انخفاض نسبة التعاطى بين سائقى الحافلات المدرسية من 12% لـ 0.4%

على مدار السنوات الماضية نجح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي في التصدي لمشكلة تعاطي سائقي الحافلات المدرسية للمواد المخدرة من خلال حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات، وانخفضت نسبة التعاطي بين سائقى المدارس من 12% عام 2017 الى 0.4% نتيجة تكثيف حملات الكشف.

ويستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس خلال فترة الدراسة عن طريق مجموعات عمل مشتركة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارة التربية والتعليم، والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

توافد الموطنين على الشهر العقارى بالقاهرة لتوثيق توكيلات انتخابات الرئاسة.. صور

شهدت مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بالقاهرة، توافد مئات المواطنين لليوم العاشر على مكاتب الشهر العقارى فى القاهرة لإجراء توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تعد التأييدات الرئاسية شرطا أساسيا لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية.

ويتضمن القانون الحصول علي 25 ألف تأييد عبر التوكيلات بالشهر العقارى على أن تكون من 15 محافظة، وبحد أدنى 1000 تأييد في كل محافظة، وحدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم إجراءات الانتخابات الرئاسية فى مادته الأولى الشروط التي يجب توافرها في مرشح الرئاسة، حيث نصت على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.