شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ فى دور الانعقاد الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول بعد انتهاء إجراءات انتخاب اللجان، اليوم الأربعاء، وجاء التشكيل كالتالى:

- لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية

محمد حسام رئيسًا

الدكتور محمد شوقى وكيلًا

عصام عفيفى وكيلًا

فرج فتحى أمين سر

- لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار

هانى سرى الدين رئيسًا

جمال عبد الحليم وكيلًا

ياسر زكى وكيلًا

أكمل نجاتى أمين سر

- لجنة الدفاع والأمن القومي

اللواء أسامة كامل منتصر رئيسًا

اللواء طارق نصير وكيلًا

اللواء محمد جاد وكيلًا

اللواء خالد فوزي أمين سر

- لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة

محمد حلاوة رئيسًا

محمد المنزلاوي وكيلًا

تيسير مطر وكيلًا

أحمد الجندى أمين سر

- لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة

عبد الخالق عياد رئيسًا

عمرو عزت وكيلًا

مجدى عبد الرحيم سليم وكيلًا

نهى أحمد فتحي أمين سر

- لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل

خالد محمد سعيد رئيسًا

فايز إبراهيم محمد وكيلًا

أكمل الله فريد وكيلًا

أحمد صبور أمين سر

- لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

نبيل دعبس رئيسًا

أحمد البدري وكيلًا

راندا مصطفى وكيلًا

ناجح جلال أمين السر

- لجنة الصحة والسكان

علي مهران رئيسًا

عمرو حسين محمد حجاب وكيلًا

حسين خضر وكيلًا

أسامة فهيم ابراهيم منصور أمين سر

- لجنة الزراعة والري

عبد السلام عبد السلام مصطفي الجبلي رئيسًا

جمال أبو الفتوح وكيلًا

محمد السباعى وكيلًا

عمرو نبيل أبو السعود أمين سر

- لجنة حقوق الإنسان

محمد هيبة رئيسًا

أبو الفتوح محمد وكيلًا

محمد مجدى فريد وكيلًا

رشا نصر أمين سر

- لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام

محمود مسلم رئيسًا

محمد سعيد وكيلًا

سهير عبد السلام وكيلًا

محمود القط أمين سر

- لجنة الشئون الدينية والأوقاف

يوسف السيد رئيسًا

محمد سليم وكيلًا

نادر سليم نسيم وكيلًا

خضرة سالم أمين سر