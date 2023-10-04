شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ فى دور الانعقاد الرابع والان مع تفاصيل الخبر
- لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية
محمد حسام رئيسًا
الدكتور محمد شوقى وكيلًا
عصام عفيفى وكيلًا
فرج فتحى أمين سر
- لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار
هانى سرى الدين رئيسًا
جمال عبد الحليم وكيلًا
ياسر زكى وكيلًا
أكمل نجاتى أمين سر
- لجنة الدفاع والأمن القومي
اللواء أسامة كامل منتصر رئيسًا
اللواء طارق نصير وكيلًا
اللواء محمد جاد وكيلًا
اللواء خالد فوزي أمين سر
- لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة
محمد حلاوة رئيسًا
محمد المنزلاوي وكيلًا
تيسير مطر وكيلًا
أحمد الجندى أمين سر
- لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة
عبد الخالق عياد رئيسًا
عمرو عزت وكيلًا
مجدى عبد الرحيم سليم وكيلًا
نهى أحمد فتحي أمين سر
- لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل
خالد محمد سعيد رئيسًا
فايز إبراهيم محمد وكيلًا
أكمل الله فريد وكيلًا
أحمد صبور أمين سر
- لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
نبيل دعبس رئيسًا
أحمد البدري وكيلًا
راندا مصطفى وكيلًا
ناجح جلال أمين السر
- لجنة الصحة والسكان
علي مهران رئيسًا
عمرو حسين محمد حجاب وكيلًا
حسين خضر وكيلًا
أسامة فهيم ابراهيم منصور أمين سر
- لجنة الزراعة والري
عبد السلام عبد السلام مصطفي الجبلي رئيسًا
جمال أبو الفتوح وكيلًا
محمد السباعى وكيلًا
عمرو نبيل أبو السعود أمين سر
- لجنة حقوق الإنسان
محمد هيبة رئيسًا
أبو الفتوح محمد وكيلًا
محمد مجدى فريد وكيلًا
رشا نصر أمين سر
- لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام
محمود مسلم رئيسًا
محمد سعيد وكيلًا
سهير عبد السلام وكيلًا
محمود القط أمين سر
- لجنة الشئون الدينية والأوقاف
يوسف السيد رئيسًا
محمد سليم وكيلًا
نادر سليم نسيم وكيلًا
خضرة سالم أمين سر
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