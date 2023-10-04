أخبار مصر

تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ فى دور الانعقاد الرابع

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ فى دور الانعقاد الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول بعد انتهاء إجراءات انتخاب اللجان، اليوم الأربعاء، وجاء التشكيل كالتالى:

 

- لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية

 

محمد حسام رئيسًا

 

الدكتور محمد شوقى وكيلًا

 

عصام عفيفى وكيلًا

 

فرج فتحى أمين سر

 

 

- لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار

 

هانى سرى الدين رئيسًا

 

جمال عبد الحليم وكيلًا

 

ياسر زكى وكيلًا

 

أكمل نجاتى أمين سر

 

 

- لجنة الدفاع والأمن القومي

 

اللواء أسامة كامل منتصر رئيسًا

 

اللواء طارق نصير وكيلًا

 

اللواء محمد جاد وكيلًا

 

اللواء خالد فوزي أمين سر

 

 

- لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة

 

محمد حلاوة رئيسًا

 

محمد المنزلاوي وكيلًا

 

تيسير مطر وكيلًا

 

أحمد الجندى أمين سر

 

 

- لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة

 

عبد الخالق عياد رئيسًا

 

عمرو عزت وكيلًا

 

مجدى عبد الرحيم سليم وكيلًا

 

نهى أحمد فتحي أمين سر

 

 

- لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل

 

خالد محمد سعيد رئيسًا

 

فايز إبراهيم محمد وكيلًا

 

أكمل الله فريد وكيلًا

 

أحمد صبور أمين سر

 

- لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

 

نبيل دعبس رئيسًا

 

أحمد البدري وكيلًا

 

راندا مصطفى وكيلًا

 

ناجح جلال أمين السر

 

 

- لجنة الصحة والسكان

 

علي مهران رئيسًا

 

عمرو حسين محمد حجاب وكيلًا

 

حسين خضر وكيلًا

 

أسامة فهيم ابراهيم منصور أمين سر

 

 

- لجنة الزراعة والري

 

عبد السلام عبد السلام مصطفي الجبلي رئيسًا

 

جمال أبو الفتوح وكيلًا

 

محمد السباعى وكيلًا

 

عمرو نبيل أبو السعود أمين سر

 

- لجنة حقوق الإنسان

 

محمد هيبة رئيسًا

 

أبو الفتوح محمد وكيلًا

 

محمد مجدى فريد وكيلًا

 

رشا نصر أمين سر

 

 

- لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام

 

محمود مسلم رئيسًا

 

محمد سعيد وكيلًا

 

سهير عبد السلام وكيلًا

 

محمود القط أمين سر

 

 

- لجنة الشئون الدينية والأوقاف

 

يوسف السيد رئيسًا

 

محمد سليم وكيلًا

 

نادر سليم نسيم وكيلًا

 

خضرة سالم أمين سر

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا