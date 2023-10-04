شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تطوير منظومة المترو والجر الكهربائى من 2014 حتى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عملت وزارة النقل منذ 2014 حتى الآن على تطوير منظومة النقل الكهربائى وعلى رأسها تطوير خطوط المترو العاملة فى القاهرة الكبرى، وفى النقاط التالية نعرض أهم المعلومات عن تطوير منظومة الجر الكهربائى في مصر من 2014 حتى 2030.

في 2014 كان لدينا 2 خط مترو + مرحلة من الخط الثالث بطول 80 كم

كان لدينا 64 محطة مترو و106 قطار

كان المترو ينقل 2.5 مليون راكب يومياً

في 2023 أصبح لدينا 3 خطوط مترو + خط قطار كهربائي LRT + مونوريل شرق النيل بطول 220 كم

تم إنفاق 1100 مليار جنيه لتطوير منظومة النقل

أصبح لدينا 123 محطة مترو و220 قطار

الترو ينقل 5 مليون راكب يومياً

في 2030 سيكتمل انشاء عدة مشاريع ويكون لدينا

5 خطوط مترو + قطار كهربائي + 2 خط مونوريل + شبكة قطار سريع + مترو اسكندرية + ترام الرمل .

سيتم انفاق 400 مليار جنيه على تطوير الشبكة

طول الشبكة يمتد 2700 كم

تزداد المحطات لـ334 محطة، و672 قطار

سيتم نقل 13.5 مليون راكب يوميا و12 مليون طن بضائع سنويا.