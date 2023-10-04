شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مصر نجحت في علاج 4.5 مليون حالة مزمنة بفيروس سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن مصر تتسلم خلال أيام شهادة من منظمة الصحة العالمية تفقيد خلوها من فيروس سى وتابعت : مصر نجحت في علاج 4.5 مليون حالة مزمنه بفيروس سى من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء علي فيروس سى . وكشفت وزارة الصحة والسكان عن جهودها فى القضاء على الالتهاب الكبدى سى وتضمن العرض الآتى:- - إجمالى من تم فحصهم 63 مليون مواطن. - إجمالى من تم تشخيصهم بفيروس سى 5 ملايين إصابة. - إجمالى من تم علاجهم من فيروس سى 4.5 مليون حالة. - علاج سرطان الكبد فى 60 ألف حالة. - الكشف عن 120 حالة مصابة بالتليف الكبدى ضمن برنامج ترصد سرطان الكبد الأولى. - علاج سرطان الكبد فى 5 آلاف حالة 67 مركزا لعلاج سرطان الكبد. يذكر أنه سيتم الإعلان عن مصر خالية من فيروس سى من خلال منظمة الصحة العالمية خلال أيام .

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