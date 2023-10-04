شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كوريا الجنوبية: مصر واحدة من الوجهات الاستثمارية المهمة فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية فى مصر إن الشراكة التعاونية الشاملة بين البلدين تم تنشيطها منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكوريا في عام 2016، وشهدت العلاقات الثنائية تطورا بشكل هائل ومستمر.

وأضاف فى كلمته فى الاحتفال بالعيد الوطنى لكوريا الجنوبية، أن مصر من أكبر شركائنا في التصدير في القارة الأفريقية. وارتفع حجم التجارة ثنائي الاتجاه إلى 3.2 مليار دولار أمريكي في العام الماضي.

وأوضح "سعيًا إلى تحقيق إمكانات تجارية هائلة، ستبدأ قريبا دراسة مشتركة للخبراء لمناقشة الأفكار الملموسة لإنشاء نظام تجاري ثنائي مفيد للطرفين."



الاحتفال بالعيد الوطنى لكوريا الجنوبية

وأشار إلى أن مصر هي تعد واحدة من الوجهات الاستثمارية المهمة لكوريا في إفريقيا، وقد وصل الاستثمار الكوري في مصر الآن إلى 800 مليون دولار أمريكي مع 34 شركة كبرى تعمل في مصر، يصنعون الآلاف من فرص العمل القيمة للمصريين.

وأكد أن الشركات الكورية فى مصر تعد مثالا على التعاون المثمر بين البلدين، حيث يتم تصدير منتجاتهم "المصنوعة في مصر" إلى عشرات الدول، مما يساعد على تحقيق تطلع مصر إلى أن تصبح محركًا اقتصاديًا في هذه المنطقة، مدعومًا بقواعد التصنيع والتصدير، كما تشارك شركات كورية في بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر في الضبعة.



جانب من الاحتفال

كما تعمل شركات كورية على تزويد مترو القاهرة بقطارات عالية الجودة منذ عام 2012، و ستقوم بتوفير 40 قطار مترو إضافي. وأوضح أن القطارات سيتم تصنيعها هنا في مصر بأيدي عمالة مصرية بالشراكة مع شركة مصرية. ويتم بناء المصنع في المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، التي زرتها بالشهر الماضي.

وأكد أن هناك تعاون بين البلدين في التحول الأخضر مشيرا إلى أن هناك عمل على "مشروع القناة الخضراء" لقناة السويس، حيث سيتم استبدال قوارب السحب التي تعمل بالديزل في قناة السويس بقوارب وعبارات سحب الغاز الطبيعي المسال الصديقة للبيئة.

وأضاف أنه في مجال التعليم، ولا سيما في مجال التكنولوجيا، تعد الجامعة التكنولوجية الكورية - المصرية في بني سويف مثالًا جيدًا على ذلك. تعد رمزَا للتعاون الممتاز في مجال التدريب التقني للتعليم العالي والتعاون بين الجامعات والصناعة. وبسبب التنفيذ الناجح للمرحلة الأولى من المشروع من عام 2016 إلى 2022، ستساهم كويكا بمبلغ إضافي قدره 8 ملايين دولار أمريكي لجامعة بني سويف التكنولوجية للمرحلة الثانية من المشروع على مدى السنوات الست المقبلة.

وأشار إلى إعلان الرئيس السيسي الأسبوع الماضي عن خطة الحكومة لزيادة عدد هذا النوع الجديد المبتكر من الجامعات التكنولوجية إلى 17 بالإضافة إلى الجامعات 10 الحالية.



سفير كوريا الجنوبية

وأكد أن الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) تعمل على تعزيز أنشطتها بما يتماشى مع تعيين الحكومة الكورية لمصر كشريك تعاون ذي أولوية في عام 2021.

وأوضح أن KOICA، التي تأسست في عام 1991، نفذت العديد من المشاريع بنجاح في مصر. استفاد أكثر من 1800 مصري من برامج KOICA لتنمية الموارد البشرية المختلفة قصيرة وطويلة الأجل في كوريا إلى جانب برامج المنح الدراسية العامة والخاصة الأخرى.

وأضاف أنه خلال الأشهر 4 الماضية، تعلم عن مدى حب الشعب المصري لبلده، ومدى فخره بتاريخه وثقافته. مصر، مهد الحضارة الإنسانية، أسرت العالم بتراثها الثقافي الرائع منذ آلاف السنين، وستظل مصدر إلهام للعالم. وأكد أن "مصر هي أم الدنيا."

وقال فى كلمته "علمت أن كلمات النشيد الوطني المصري "بلادي، بلادي، بلادي" مقتبسة من الخطاب الشهير للزعيم القومي الأسطوري مصطفى كامل. قال "لو لم أكن مصريًا، لوددت أن أكون مصريًا" بكل تواضع، هل لي أن أقول "أنا مصري. كلنا مصريون!""

وأضاف "خلال الأشهر الأربعة الماضية، كان لي شرف زيارة العديد من الأماكن، وحضور العديد من الأحداث، والتقيت بالعديد من الأشخاص من كافة المجالات. قابلت مواطنين عاديين في مترو القاهرة، في الشوارع، في الأسواق أيضًا. ومن خلال كل هذه اللقاءات، لقد اكتسبت تقديرًا متجددًا لقيمة وعمق التعاون بين مصر وكوريا."