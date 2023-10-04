شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تكلف رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات القومية بتسيير الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي اجتماعاً لها بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة ، وبحضور الأعضاء ، و أمين عام الهيئة.

وقررت الهيئة في اجتماعها الموافقة على تكليف رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الإصدارات الورقية والإلكترونية بالمؤسسات الصحفية القومية بتشكيلهم الحالي بتسيير الأعمال اللازمة والضرورية لإدارة المؤسسات والإصدارات الصحفية والإلكترونية لمدة ثلاثة أشهر.

كما كلفت الهيئة الوطنية للصحافة، مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بتسيير الأعمال اللازمة والضرورية لإدارة المؤسسات.