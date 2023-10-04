شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تهيب بمالكى المركبات المتروكة التوجه للمرور لترخيصها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أهابت وزارة الداخلية بمالكى المركبات المتروكة أو تلك التى فقدت مقوماتها للسير، والتى لم يتم تجديد تراخيصها فى المواعيد القانونية بسرعة التوجه لوحدات التراخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيصها أو تسليم اللوحات المعدنية والاستغناء عن الترخيص حال الرغبة فى ذلك منعاً للوقوع تحت طائلة القانون.
وأكدت الداخلية توفر خدمات تجديد الترخيص من خلال موقعها الإلكترونى خلاف وحدات التراخيص ووحدات الخدمات الإلكترونية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز