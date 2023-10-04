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بث مباشر.. احتفالية مصر باليوبيل الذهبى 50 عاما على ذكرى نصر أكتوبر المجيدة

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القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” بثا مباشرا من فعاليات احتفالات مصر بالذكرى الـ50 لنصر أكتوبر المجيدة، "اليوبيل الذهبي".

كانت الاحتفالية بدأت بعزف السلام الجمهوري، تلاها إذاعة الأغاني الوطنية ، واستعراض لأهم مجريات الملحمة الخالدة.

كما استعرضت التغطية الاستثنائية لذكرى النصر، بعض شهادات أبطال حرب أكتوبر، والذى عبروا عن فخرهم بالمشاركة في الملحمة الوطنية.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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