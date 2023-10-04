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شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. احتفالية مصر باليوبيل الذهبى 50 عاما على ذكرى نصر أكتوبر المجيدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” بثا مباشرا من فعاليات احتفالات مصر بالذكرى الـ50 لنصر أكتوبر المجيدة، "اليوبيل الذهبي".
كانت الاحتفالية بدأت بعزف السلام الجمهوري، تلاها إذاعة الأغاني الوطنية ، واستعراض لأهم مجريات الملحمة الخالدة.
كما استعرضت التغطية الاستثنائية لذكرى النصر، بعض شهادات أبطال حرب أكتوبر، والذى عبروا عن فخرهم بالمشاركة في الملحمة الوطنية.
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