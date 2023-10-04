شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة هارتفوردشاير البريطانية في مصر تشهد تخريج أول دفعاتها لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت جامعة هارتفوردشاير البريطانية المستضافة من مؤسسة جلوبال الجامعية بتخريج أول دفعة من طلابها، حيث تم تسليم الشهادات للطلاب من كليات: التجارة و الاعلام وعلوم الصيدلة . وقد أقيم الحفل في حرم الجامعة , يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 الساعة الخامسة والنصف مساءا بحضور بعثة من فرع جامعة هارتفوردشاير من انجلترا وممثلي المركز الثقافي البريطاني، بالإضافة الي نخبة من الشخصيات العامة من الوسط الأكاديمي والحكومي والقطاع المصرفي ومجموعة من رجال الأعمال.

تحرص جامعة هارتفوردشايرعلي إعداد الطلاب ليصبحوا ذوي كفاءات دولية قوية ومتمكنة، يمنح جميع الخريجين على شهادة عالمية من جامعة هارتفوردشاير البريطانية في انجلترا، والتي تتيح لهم فرص عمل في أي مكان في جميع أنحاء العالم.

منذ تأسيس جامعة هارتفوردشاير في مصر في عام 2019، كان للجامعة أهداف رئيسية تتمثل في إعداد الطلاب للمستقبل، وإحداث تأثير قوي في مهارات الطلاب الأكاديمية والشخصية. كما تقدم جامعة هارتفوردشاير في مصر نموذجًا تعليميًا مبتكرًا يركز على الحياة المهنية، حيث يتم تدريس الطلاب على يد خبراء في كل مجالات الدراسية، ويتمكنون من تطبيق منهج "التعلم بالممارسة" خلال سنواتهم الأكاديمية. قدمت الجامعة للطلاب فرصة متميزة لممارسة نظريات التعلم الخاصة بهم وتحويلها إلى نظريات قابلة للتطبيق من خلال التدريب الداخلي والكثير من الفرص الوظيفية، والتي تمكنهم من أن يصبحوا ذوي كفاءة أفضل في مكان العمل

والجدير بالذكر انه تمت معادلة جميع البرامج الاكاديمية للجامعة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تتمثل فائدة المعادلة للطلاب في أنها تسمحلهم بالتسجيل في النقابات ذات الصلة ببرامجهم الأكاديمية ومجالات دراستهم المحددة. وهذا يضمن حصول الطلاب على فرص مشاركة مع متخصصين من نفس مجالتهم الدراسية كما تساعد النقابات الطلاب في البحث علي فرص عمل.

خلال سنواتهم الدراسية الأربع، نجح طلاب هذا العام بتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم الأكاديمية واللامنهجية على حد سواء وتسعي الجامعة دائما الي تقديم تعليم دولي يضاهي المقاييس والمستويات العالمية من حيث البرامج الدراسية وطرق التدريس الحديثة التي تواكب احتياجات سوق العمل الجديد، بجانب الاستفادة من الخبرة الانجليزية المتميزة في مجالات الدراسات التطبيقية الخاصة.

صرح الدكتور أشرف عبد الباسط الرئيس الأكاديمي للجامعة قائلا: "حرص فرع جامعة هارتفوردشير بمصر علي توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية التي تمكنه من تقديم العملية التعليمية بنفس الجودة والكفاءة المطبقة في الجامعة الأم مما يساعد على اكتساب الخريجين للمهارات المطلوبة لسوق العمل."

عن جامعة هارتفوردشاير

جامعة هيرتفوردشاير في مصر ، التي تستضيفها مؤسسة جلوبال الجامعية ، هي أول فرع كامل لجامعة بريطانية في مصر. وهي تشمل القيم والتخصصات والعيار الأكاديمي للبرامج والمرافق المقدمة في الحرم الجامعي البريطاني ، مما يوفر شهادات جامعية معتمدة عالميًا على طول الطريق من المملكة المتحدة إلى مصر.

تكرس جامعة هارتفوردشاير في مصر نفسها للبقاء على اطلاع دائم بجميع التحديثات الوطنية والإقليمية والدولية في مجالات التعليم العالي الأكثر تنوعًا وديناميكية.

مؤسسة جلوبال الجامعية (GAF) ، التي تستضيف جامعة هارتفوردشاير في مصر ، هي مؤسسة أكاديمية رائدة في جمهورية مصر العربية تعمل تحت إشراف وزارة التعليم العالي المصرية وفقًا لقانون الحرم الجامعي الدولي رقم. 162 لعام 2018.

تعد جامعة هارتفوردشاير، المستضافة من مؤسسة جلوبال الجامعية، أول فرع كامل لجامعة بريطانية في مصر. الجامعة تشمل القيم والتخصصات والمعايير الأكاديمية للبرامج والمرافق المتوفرة في الحرم البريطاني، مما يوفر شهادات معتمدة عالميًا لطلابها.

تقدم جامعة هارتفوردشايرفي مصر برامج عالية الجودة التي تتيح للطلاب التفوق في سوق العمل

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