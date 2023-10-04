شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية يحتفلون بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث رفع الطلاب علم مصر وقاموا بتحية العلم وترديد النشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية، كما رفع الطلاب مجسمات لانتصارات أكتوبر، ونظموا فعاليات فنية وثقافية تعبر عن فرحتهم بالنصر العظيم وتكريمهم لشهداء الوطن وشملت الفعاليات عروضاً بتشكيلات في أرض الطابور وأغاني وطنية ورسومات ولوحات فنية تجسد حرب أكتوبر.

وأكد الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن حرصه على تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن والمشاركة فى أفراحه بين طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأوضح الدكتور عمرو بصيلة، أن هذه الفعاليات تهدف إلى توعية الطلاب بأهمية هذا التاريخ العزيز على قلوب كل المصريين، وإلى تشجيعهم على اقتداء بأسلافهم في البطولة والتضحية من أجل حفظ كرامة الوطن وسيادته. كما أشاد بالإبداع والموهبة التي أظهرها الطلاب في إنجاز أعمالهم الفنية، مؤكداً دور التعليم الفني في صقل قدراتهم وإبراز مواهبهم.