- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للبحوث" يطلق قافلة طبية بيطرية مجانية بمحافظة الفيوم والان مع تفاصيل الخبر
وفي هذا الإطار، أطلق المركز القومي للبحوث قافلة طبية بيطرية علاجية وإرشادية مجانية لقرية العامرية بمحافظة الفيوم، وذلك في ضوء التكليفات الرئاسية بمساعدة القرى الأكثر احتياجًا ضمن فعاليات مبادرة «حياة كريمة»؛ لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري.
وأشار الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث إلى أن القافلة تهدف لعلاج الأمراض المُعدية والباطنة والأمراض التناسلية والطفيلية للأغنام والماعز وكذلك الجاموس والأبقار، بالإضافة لأمراض الدواجن.
وأضاف الدكتور درويش أن تنظيم القافلة يعد جزءًا من بنود بروتوكول التعاون الموقع بين المركز القومي للبحوث ومحافظة الفيوم، والذي يشمل التعاون في كافة المجالات العلمية والتطبيقية ذات الاهتمام المُشترك؛ للمساهمة في حل مشاكل الثروة الحيوانية بالمحافظة من خلال قيام المركز القومي للبحوث بتنظيم قوافل علاجية بيطرية لتشخيص الأمراض الباطنة والمعدية وصرف العلاج بالمجان، وتشخيص الأمراض التناسلية التي تؤثر على الخصوبة باستخدام السونار، وتقديم العلاج اللازم، وإجراء العمليات الجراحية البسيطة.
قافلة طبية بيطرية مجانية بمحافظة الفيوم
قافلة طبية بيطرية مجانية بمحافظة الفيوم
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز