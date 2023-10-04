شكرا لقرائتكم خبر عن «عمائم الأزهر على جبهة النصر».. سلسلة تبرز الدور الوطنى للأزهر فى حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
وتتضمن السلسلة عددا من الفيديوهات التي تعرض شهادات حية لعدد من علماء الأزهر الشريف، الذين عاصروا الحرب وشاركوا فيها، كجنود وضباط ومقاتلين، أو ممن أسهموا بالجهود المعنوية والروحية لرفع الروح القتالية لدى الجنود والضباط على الجبهة،
تأتي السلسلة في إطار حرص الأزهر الشريف على توضيح الدور الوطني البارز للأزهر الشريف في تاريخ مصر والعرب، منذ نشأته وحتى وقتنا هذا، وهو ما كان له عظيم الأثر في التصدي لكثير من المحاولات التي استهدفت النيل من مصر، أو التعدي على أراضيها.
يمكنكم الدخول على الروابط التالية لمشاهدة برومو السلسلة:
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https://www.instagram.com/reel/Cx8sFrbNU-E/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==
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موقع X:
عمائم #الأزهر على جبهة النصر.. سلسلة من الشهادات تبرز الدور الوطني للأزهر الشريف في #حرب_أكتوبر.. انتظرونا pic.twitter.com/aupKQivKaK— الأزهر الشريف (@AlAzhar) October 3, 2023
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