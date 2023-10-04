نائب محافظ الجيزة: الدولة حريصة على تقديم كل سبل الدعم للنهوض بالعملية التعليمية

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القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن صباح اليوم، انتظام الدراسة بمجمع المدارس بترسا مركز أبو النمرس، وتابع انتظام الدراسة بمدارس زهور وبراعم ترسا للتعليم الأساسي وترسا الابتدائية المشتركة والعبور للتعليم الأساسي، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

واطمأن النائب على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وعوامل الأمن والسلامة ووجود مشرفين لتنظيم صعود ونزول الطلاب من المباني بالمدارس لمنع التدافع وتحقيق الانضباط.

وهنأ نائب المحافظ، الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد وحثهم على ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصى جهد لتحقيق المزيد من النجاح.

وتفقد نائب المحافظ مجمع مدارس (الشهيد محمد راشد ومجمع النور للتعليم الأساسي وأم خنان الابتدائية المشتركة) بقرية أم خنان بمدينة الحوامدية، وشارك طابور الصباح بمدرسة أم خنان الثانوية المشتركة.

وقدم نائب المحافظ التهنئة للطلاب بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، متمنيا لهم عاما دراسيا سعيدا وداعيا الله عز وجل أن يمن عليهم بالتفوق والنجاح، موصيا جموع الطلاب بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء في تحصيل دروسهم والتسلح بالعلم لكونه من أقوى الدعائم لبناء الوطن ورفعته، مؤكدا أن الدولة حريصة على تقديم كل سبل الدعم للنهوض بالعملية التعليمية.

رافق نائب المحافظ مبروك عمارة رئيس مركز أبو النمرس، وهاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية، والسيد عاشور مدير عام الإدارة التعليمية بأبو النمرس، ومحمد قطب مدير عام الإدارة التعليمية بالحوامدية، وحمدي عبد الفتاح نائب رئيس مجلس أمناء الآباء، ومعلمي بالمحافظة ومسؤلي هيئة الابنية التعليمية بالمحافظة.