شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسى ورجال القوات المسلحة بانتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة مستشارى وأعضاء النيابة الإدارية، بأسمى آيات التهانى للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولرجال القوات المسلحة المصرية البواسل ولشعب مصر العظيم؛ بمناسبة حلول الذكرى الخمسين لنصر السادس من أكتوبر.

وأكد عباس على أن هذا اليوم العظيم الذى تحل ذكراه العطرة اليوم، سَطَرَ فيه أبطال القوات المسلحة المصرية بأحرف من نور، معجزة بكافة مقاييس العلوم العسكرية، وبذلوا دماءهم الذكية فى سبيل الوطن لتجسد ملحمة كبرى تربعت على عرش صفحات التاريخ المكللة بالفخر والعزة، وشكلت علامة فارقة فى تاريخ الوطن، كانت وستبقى دليلاً دامغًا على صلابة معدن شعبنا العظيم ومضاء عزيمته.

داعين المولى عز وجل أن يحفظ شعب مصر وقيادته، وأن يُنعِم على وطننا الغالى بالأمن والسلام.