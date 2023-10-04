شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: حالة التحدى القومى بدأت عندما خرج المصريون لرفض تنحى عبد الناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر والتقدير لكل المشاركين فى الجلسة النقاشية التى تعقد حاليا بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد.

وقال الرئيس السيسى: "خلينى أوجه لكم الشكر لمعالى الأمين العام وأستاذى اللواء طلحة اللى بنبجله ونحترمه لعلمه إحنا من الجيل اللى اتعلمنا منه.. وأنا هتكلم الأول الهزيمة امتي؟ الهزيمة عندما تقبلها ..حالة الهزيمة كانت حدثت في الميدان العسكري 67 لكن حالة التحدي القومي كانت 9 يونيو عندما خرج المصريون لرفض تنحى الرئيس عبد الناصر".

وأضاف: "ده كان أمر بالنسبة للواقعة الهائلة بتأثيرتها الضخمة جدا على مصر والجيش والأمة العربية كان هائل، لكن بالرغم من كده المصريين خرجوا ومحدش شوه الفكرة.. فى ناس بتقول دى كانت مترتبة.. لا .. المصريين خرجوا علشان يقولوا مش قابلين الهزيمة والجيش خلصان والإسرائيليين موجودين فى سيناء كلها".

وأوضح الرئيس السيسى: "كل مهتم بالقضية لازم يعرف إن القضية لم تبدأ فى 73، ولكن فى أعقاب الضربة ووسط الألم والهزيمة الجميع تحمل من 67 إلى 73".



