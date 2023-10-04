شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس تروى تفاصيل مؤثرة بعد سماعها بيان نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، إن والدها كان طيارا حربيا، ووصفته بأنه كان "قمر الزمان" لأنه كان يمثل كل معاني الإنسانية والصدق والشجاعة، وكان مخلصا وممثلا للمؤسسة العسكرية التي ينتمي إليها.

وأضافت خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "منذ وفاة والدي، وأنا يراودني حلم، أن أكون موجودة في مكان، وأجده قادم نحوي، وهذا الحلم لن يتحقق في الواقع، ولكن ما كان يخفف عني أنني أسمع صوت أنفاسه بجانبي".

وتابعت: "في 6 أكتوبر 1973، كنت في الإذاعة، وقبلها بأيام، كنا نذيع العديد من المسلسلات، ولكن يوم 6 أكتوبر وفي نشرة الساعة 2 ظهرا، أذيع بيان أحدث زلزال من الفرحة والزغاريد، وتنفسنا الصعداء".

وذكرت: "كانت الإذاعة وقتها كل الغرف الجميع كان يعمل، وكنت أصعد وأنزل على السلم دون استخدام المصاعد، وخلال ساعات قليلة خرج فن من أيادي من كانوا موجودين، عاش حتى يومنا، وهذه الأشخاص لم تيأس، فالجيش والشعب كالعاشق والمعشوق، وكان طوال الوقت هناك أمل، وبالتالي خرجت تلك الأعمال بهذه الروعة".

وأضافت: "في هذه اللحظة، وبعدما سمعت بيان النصر، اتصلت على والدتي وقلت لها (يا ماما بابا جه)، فكان النصر بمثابة عودة أبي لي مرة أخرى من الموت".



