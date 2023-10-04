شكرا لقرائتكم خبر عن الندوة التثقيفية تعرض فيلما تسجيليا عن بطولات أكتوبر أمام الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، فيلم تسجيلي من إنتاج الشئون المعنوية للقوات المسلحة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن انتصارات أكتوبر 1973، وتضمن شهادات قيادات مصرية وإسرائيلية عن بطولات الحرب المجيدة.

وشهد الفيلم التسجيلى، ظهور خاص للفنان آسر ياسين، والذى كان يروى بطولات القوات المصرية منذ هزيمة 1967 وحتى انتصارات أكتوبر واسترداد الأرض فى معركة استرداد الأرض والعرض.



