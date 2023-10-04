مفيد شهاب ومنير فخرى عبد النور والغزالى حرب فى عزاء الدكتور سعد الدين إبراهيم

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القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق والدكتور منير فخري عبد النور القيادي الوفدي ووزير الصناعة الأسبق والدكتور أسامة الغزالي حرب المفكر السياسي والدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية والمقرر العام للمحور السياسى بالحوار الوطنى ووزير الشباب الأسبق، فى عزاء المفكر الراحل سعد الدين إبراهيم.

وحرصت زوجته باربرا وابنه المهندس أمير وابنته راندا وجموع أفراد أسرته وأبناء أشقائه وأحفاده، على استقبال الحاضرين.

ويذكر أن الدكتور سعد الدين إبراهيم فى عام 1938 م، ولد في محافظة الدقهلية وتحديداً بقرية بدين التابعة لمركز المنصورة، وقام بالدراسة في مدارس المنصورة، حيث حصل على شهادة الثانوية في عام 1956 م من مدرسة الملك الكامل، كما تمكن من الحصول على شهادة الليسانس من كلية الآداب بجامعة القاهرة قسم علم الاجتماع وذلك في عام 1960م.

وفى عام 1964 م حصل سعد الدين إبراهيم على شهادة الماجستير في تخصص علم اجتماع التنمية،كما أنه حصل على درجة الدكتوراة في عام 1968 م في علم الاجتماع السياسي، وحصل على الدراسات العليا من جامعة واشنطن وجامعة كاليفورنيا، وذلك من خلال البعثات التي تقوم دولة مصر بإرسالها للولايات المتحدة، وتولي العديد من المناصب حيث إنه قد عمل معيداً بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى أنه أصبح مدرس مساعد في جامعة واشنطن، وذلك منذ عام 1964 م وحتى عام 1967 م.