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رحلة تعافى الجيش المصرى واعتراف إسرائيل بالهزيمة فى فيلم وثائقى بالندوة التثقيفية .. فيديو وصور

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القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان آسر ياسين بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 50 على انتصار حرب أكتوبر المجيد؛ من خلال فيلم تسجيلى تضمن رحلة تعافى الجيش المصرى من هزيمة يونيو 67 حتى انتصار أكتوبر عام 1973، واعترافات وشهادات من قيادات إسرائيلية بالهزيمة التى لحقت بالجيش الإسرائيلي.

وحاور آسر ياسين خلال الفيلم أسرته التى عاصرت تلك الأحداث، خاصة أن جده كان ضابطا فى الجيش فى عام 67، وحكى له الأهوال التى رآها خلال هذه الفترة، وروت أسرته ذكرياتهم وقت الحرب.

 

وتتضمن الفيلم مقاومة الجيش المصري ضد الاحتلال الإسرائيلي فى حرب الاستنزاف، وصولًا لعبور القوات المصرية قناة السويس وتدمير خط برليف وانتصار المصريين على العدو الإسرائيلى.

 

اسر ياسين
آسر ياسين

 

اسرة اسر ياسين
أسرة آسر ياسين

 

اسر ياسين ..
آسر ياسين 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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