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50 عاما من النصر.. هنكمل الحلم.. غدا فى الخليج 365

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " 50 عاما من النصر.. هنكمل الحلم.. القوات المسلحة تحتفل باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر.. والرئيس السيسى يؤكد: الجيش المصرى تمكن بالفكر والتخطيط  والعزيمة أن يحقق نصر أكتوبر.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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