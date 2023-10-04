شكرا لقرائتكم خبر عن 50 عاما من النصر.. هنكمل الحلم.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " 50 عاما من النصر.. هنكمل الحلم.. القوات المسلحة تحتفل باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر.. والرئيس السيسى يؤكد: الجيش المصرى تمكن بالفكر والتخطيط والعزيمة أن يحقق نصر أكتوبر. اقرأ فى العدد أيضا.. - الرئيس: القوات المسلحة كسرت حاجز الخوف.. وكل موارد مصر خصصت للمجهود الحربى بـ73 - أبطال من ذهب يروون حكايات النصر والعبور فى «اليوبيل الذهبى»



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