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الرئيس السيسى يشاهد فيلما وثائقيا بعنوان "رحلة أمة" بالندوة التثقيفية

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القاهرة - سامية سيد - شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما وثائقيا بعنوان "رحلة أمة"، قدمه الفنان خالد النبوى، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة احتفالا بالبوبيل الذهبى لانتصارات 6 أكتوبر.

واستعرض الفيلم الوثائقى، الانتصارات التاريخية التى حققتها مصر منذ الحضارة المصرية القديمة وحتى الآن، وكيف قادت الدولة المصرية المنطقة خلال حرب 6 أكتوبر.


 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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