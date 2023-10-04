الرئيس السيسى يشاهد فيلما وثائقيا بعنوان "رحلة أمة" بالندوة التثقيفية

واستعرض الفيلم الوثائقى، الانتصارات التاريخية التى حققتها مصر منذ الحضارة المصرية القديمة وحتى الآن، وكيف قادت الدولة المصرية المنطقة خلال حرب 6 أكتوبر.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012