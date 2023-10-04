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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشاهد فيلما وثائقيا بعنوان "رحلة أمة" بالندوة التثقيفية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما وثائقيا بعنوان "رحلة أمة"، قدمه الفنان خالد النبوى، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة احتفالا بالبوبيل الذهبى لانتصارات 6 أكتوبر.
واستعرض الفيلم الوثائقى، الانتصارات التاريخية التى حققتها مصر منذ الحضارة المصرية القديمة وحتى الآن، وكيف قادت الدولة المصرية المنطقة خلال حرب 6 أكتوبر.
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