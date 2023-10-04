شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشاهد فقرة فنية بالندوة التثقيفية لأنغام وأحمد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فقرة فنية خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، للفنانة أنغام وأحمد سعد.

عرضت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، فيلم تسجيلي من إنتاج الشؤون المعنوية للقوات المسلحة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن انتصارات أكتوبر 1973، وتضمن شهادات قيادات مصرية وإسرائيلية عن بطولات الحرب المجيدة.



