شكرا لقرائتكم خبر عن حماقى وفؤاد يقدمان فقرة فنية بالندوة التثقيفية أمام الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفنانان محمد حماقي ومحمد فؤاد، فقرة فنية بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.

عرضت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، فيلم تسجيلي من إنتاج الشؤون المعنوية للقوات المسلحة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن انتصارات أكتوبر 1973، وتضمن شهادات قيادات مصرية وإسرائيلية عن بطولات الحرب المجيدة.



