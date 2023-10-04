الشعب المصري مالوش كتالوج.. منى زكي: يوم العبور كتب التاريخ من جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قالت الفنانة منى زكي، إن يوم العبور كتب التاريخ من جديد، مشيرة إلى أن السر وراء انتصار أكتوبر، عقيدة الجيش المصري وهي "إما النصر أو الشهادة".

وأضافت منى زكى خلال حديثها، في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس السيسي، والتي تنقلها قناة "إكسترا نيوز": "الشعب المصري مالوش كتالوج وميقبلش إن محتل يعيش في أرضه متهني وده مش كلام إنشاء ده التاريخ اللي بيقول كدا".

واستعرضت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة القوات المسلحة، فيلم «رحلة أمة» بطولة الفنان خالد النبوي.

وقال النبوي إن السلاح حماية لبلادنا وسلامنا، ونحكي حكاية أمة بدأت التاريخ وتحدياتها كبيرة، بقدر حجمها وحجم تاريخها وموقفها وموقعها وأهلها، ووحدت القطرين منذ عهد الملك مينا، وانتصرت في عهد رمسيس وأحمس، وفي معركة المنصورة على الفرنسيين وعلى المغول في عين جالوت.