كريم عبدالعزيز: بلدنا اتخطفت في يناير 2011.. وجيشنا خلصنا وحمانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال الفنان كريم عبدالعزيز، إنه مرَّ على مصر سنوات والشعب يعيش في سلام يبني في البلد ويربي الأجيال حتى يناير 2011، مضيفًا: حينما نزل الشعب المصري للميادين بمطالب مشروعة وبسيطة، والجيش وقف معاها وحماها بس للأسف الصورة اتخطفت.

وتابع عبدالعزيز خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تنقلها قناة "إكسترا نيوز": الشعب اللي كان نايم يحلم ببكرة صحي على كابوس، والجيش تدخل وخلصنا ووقف وقفة بطل، وقال اللي هيقرب من مصر أنا هشيله من على وش الأرض».