شكرا لقرائتكم خبر عن مها شهبة: لا بد من وجود منصة رقمية توثق تاريخنا تلائم كل الفئات ومترجمة للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة مها شهبة أستاذ الإعلام وصانعة الأفلام الوثائقية خلال مشاركتها فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد: "بينما نشكو من محاولات التزييف فعلينا أن نوثق تاريخنا بطريقة تلائم التكنولوجيا الحديثة". وأكدت أنه أن تكون هناك منصة رقمية تضم كل الوثائق وفيديو جيمز للحرب وكرتون للحرب ومادة عن حرب أكتوبر تلائم كل الفئات وباللغات لتلائم العالم كله.



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