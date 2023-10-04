شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: يوم جميل التقينا أبطال نصر عظيم لبلد عظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته البالغة بالاحتفال بانتصارات أكتوبر خلال الندوة للقوات المسلحة التي تعقد بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، قائلا: "يوم جميل جدا النهاردة إن إحنا سعدنا واتشرفنا والتقينا بالقادة والأبطال اللي كان على إيديهم نصر عظيم لبلد عظيمة".

وحرص الرئيس السيسي على توجيه التحية لأرواح الشهداء الأبطال بحرب أكتوبر المجيدة، قائلا: "صحيح عملنا تحية الشهيد وأسمحوا لي نحييهم مرة تانية، لكل الشهداء سواء لشهدائنا في حرب أكتوبر أو حرب الاستنزاف أو كل الحروب اللي قبل كده".



