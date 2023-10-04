شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى بالندوة التثقيفية: تحية من القلب للزعيم القائد أنور السادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والتقدير للقوات المسلحة على دورها الوفي والوطني المقدر في الحرب والسلم.

كما حرص الرئيس السيسي على تقديم التحية للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وذلك خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، قائلا: "تحية من القلب للزعيم القائد محمد أنور السادات، البطل الذى استشهد في نصب السلام، بعد أن كلل جبينه بشرف الحرب من أجل الوطن.. تحية له ولشهداء مصر الأبرار في حرب أكتوبر الذين ارتوت أرض الوطن العزيز بدمائهم.



