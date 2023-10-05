شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. فتح حدائق القاهرة مجانا احتفالا بذكرى نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح محافظة القاهرة غدا الجمعة حدائقها مجانا وذلك احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر الخمسين، وفقا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وفى السياق متصل، أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، أن اليوم الخميس، الموافق 5 أكتوبر 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3675 لسنة 2023 والمتضمن أن يكون الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلاً من الجمعة الموافق 6 أكتوبر عام 2023، فى إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين في قطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.