شكرا لقرائتكم خبر عن "حكاية وطن".. إنجازات ملموسة بقطاع النقل أبرزها زيادة شبكة الطرق 112% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعد شبكات قطاع النقل بمثابة شرايين الحياة التي تتدفق من خلالها السلع والخدمات لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، حيث تعتمد كافة قطاعات الاقتصاد القومي على خدمات مرافق النقل -على اختلاف أنواعها- في الربط بين مراكز الإنتاج ومنافذ الاستيراد والتصدير، ومستودعات التخزين وأسواق التوزيع والاستهلاك.

وجاءت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد للعام المالي الجاري 2023/2024، لتكشف أهم الإنجازات التي شهدها قطاع النقل خلال الفترة (2013/2014 – 20/2021)، ومنها على سبيل المثال ما تحقق فى مجال تنمية شبكة الطرق والكبارى:

1- زيادة أطوال شبكة الطرق الرئيسية بنسبة 112٪؜ بين عامي 2013 و2020، وبلغت إجمالى أطواله المنفذة بنهاية عام 2022 نحو 5800 كم من إجمالى 7000 كم طرق جديدة مُخطط إنشاؤها و7800 كم من إجمالي 10000 كم مُخطط تطويرها وازدواجها من شبكة الطرق الحالية.

2- بلغ إجمالى عدد محاور النيل بنهاية عام 2022 نحو 51 محوراً وجار حاليا تنفيذ 21 محورا جديدا، كما بلغ إجمالي عدد الكبارى العلوية والأنفاق المنفذة بنهاية عام 2022 نحو 2415 كوبري / نفقا.

3- تم خفض ازدحام المركبات المرخصة لكل كيلو متر من 302 مركبة عام 2013 إلى 219 مركبة عام 2020 بنسبة تراجع 27%.

4- انخفاض في حوادث الطرق بنسبة 10% من 2.2 حادثة لكل ألف مركبة عام 2013 إلى 0.8 حادثة / ألف مركبة عام 2021.