شكرا لقرائتكم خبر عن العريش - طابا.. ممر لوجيستى تنموى على أرض الفيروز بطول 500 كيلو (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد سيناء إنجازا تنمويا جديدا يعيد الحياة على أرضها وهو "ممر العريش - طابا اللوجستي المتكامل"، وهو مشروع يتضمن إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد "الفردان ـ بئر العبد" بطول 100 كم، وإعادة تأهيل واستكمال خط "سكة الحديد بالوظة ـ ميناء شرق بورسعيد" بطول 44 كم ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء "خط الفردان ـ شرق بورسعيد ـ بئر العبد ـ العريش ـ طابا بطول 500 كم".

وتوضح بيانات وزارة النقل أن "ممر العريش ـ طابا" اللوجيستي يبدأ من ميناء العريش البحرى حتى منفذ طابا البري ويربط بينهما خط سكك حديد العريش / طابا، وهو امتداد لخط الفردان / بئر العبد / العريش مرورا بمنطقة الصناعات الثقيلة فى وسط سيناء.

ويجرى حاليا العمل فى إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد الفردان / بئر العبد بطول 100 كم، حيث يتم تجديد مسافات متفرقة بطول 22 كم، وإعادة تأهيل مسافة 64 كم برفع السكة الحالية وإعادة تأهيل الجسر ووضع قطاع تزليط جديد، وإعادة تركيب السكة مرة أخرى وإعادة تركيب سكة التي سبق سرقتها أثناء فترة الانفلات الأمني بطول إجمالي 14 كم.

كما يجرى تنفيذ مسار خط سكة الحديد من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كم، ويتضمن إحلال وتجديد الجزء الموجود بهذا القطاع بطول حوالي 24 كم من غربلة بازلت ودك السكة.

كما يتم إنشاء جسور جديدة وتركيب سكة جديد بطول 20 كم وصولا إلى ميناء شرق بورسعيد بهدف ربط ميناء شرق بورسعيد بخطوط شبكة السكة الحديد لتعظيم نقل البضائع عن طريق النقل السككى.

ومشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا إجمالي أطوالها حوالي 500 كم.

وفى هذا السياق تم الانتهاء من أعمال تجديد محطة بئر العبد، ويجرى العمل فى استعادة كفاءة وتجديد المحطات الاخرى مثل القنطرة شرق وجلبانة ورمانة وبالوظة، كما سيتم إنشاء محطة جديدة في العريش.

وسبق وأعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن مشروع الممر اللوجيستي العريش / طابا يتضمن إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول إجمالي حوالى 500 كم، حيث سيخدم هذا الخط نقل الركاب والبضائع، حيث سيخدم التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلى الخارج، حيث يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن الممر اللوجيستي العريش / طابا هو ممر تنمية جديد يساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة، وسيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء.



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المسار يجرى العمل فيه