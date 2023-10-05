شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للمعلم.. كيف دعمت الدولة المعلمين ماديا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الخميس 5 أكتوبر يوم المعلم العالمي، حيث تأسس عام 1994 للاحتفال بتوقيع عام 1966 على توصية اليونسكو بشأن وضع المعلمين، والتوصية كانت أداة لوضع معايير تتناول، وضع وحالات المعلمين في جميع أنحاء العالم، وبهذه المناسبة يستعرض الخليج 365" ما قدمته الدولة خلال السنوات القليلة الماضية من دعم للمعلمين.

ـ تخصيص 1.8 مليار جنيه لتعيين 30 ألف معلم خلال 2023.

ـ دعم المدارس بـ" 150 ألف معلم يتم تعيينهم على مدار 5 سنوات.

ـ تخصيص مليار و800 مليون تكلفة سنوية لبدلات المعلمين يستفيد منها مليون و400 ألف معلم.

ـ تدريب المعلمين لرفع التنمية المهنية لديهم في تتخصصاتهم المختلفة بشكل سنوي ودورى.

ـ استحداث حقائب تدريبية تواكب التغيرات المختلفة منها تدريب المعلمين على التغيرات المناخية والذكاء الاصطناعى وإدخال التكنولوجيا في التعليم والتصحيح الالكترونى للامتحانات.

ـ تسليم المعلمين أجهزة تابلت في المرحلة الثانوية.

ـ الاستفادة من أي حوافز مادية تم إقرارها خلال السنوات الماضية.

ـ دريب أكثر من مليون معلم لتطوير المنظومة التعليمية، مشددا على أن الوزارة تنفذ العديد من الأليات لتطوير التعليم من خلال الاستعانة بمعلم الحصة أو الخدمة العامة وغيرها.

ـ اطلاق مبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب، والتي تتضمن العديد من الخطوات لاختيار أكفأ مديري مدارس.

ـ وضع ضوابط تضمن الشفافية والنزاهة لاختيار المعلمين الجدد في التعييات التي أطلقتها الدولة.

ـ مشاركة المعلمين في وضع المناهج الدراسية.

ـ تدريب المعلمين على وضع وصياغة مفرادات امتحانية والأسئلة في الاختبارات.

ـ اختيار عناصر من المعلمين للتدريب خارج مصر وخاصة المعلمين في المدارس المصرية اليابانية والمدارس الرسمية الدولية.