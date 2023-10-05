شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عمر مرجان حفيد الكاتب الصحفى الراحل مكرم محمد أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي منذ قليل، عمر مرجان، حفيد الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، ومن المقرر أداء صلاه الجنازة ظهر، اليوم الخميس، بمسجد حسن الشربتلى.

وكتبت سلمى مرجان شقيقة الراحل عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها، مصابنا كبير، توفى الى رحمة الله أخويا حبيبى الغالى عمر مرجان، شقيقى الوحيد وسندى وأنقى وأنضف شخصية ممكن الواحد يقبلها فى حياته، كرم لا يوصف وجدعنه مش ممكن الشخص يتخيلها وخفه دم صعب تتكرر، كنت بطل يا حبيبى وكنت قوى أوى مع المرض، اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، اللهمّ أجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهم إن عبادك في ذمتك وحبل جوارك، فقهم فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر لهم وارحمهم، إنك أنت الغفور الرحيم".



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