شكرا لقرائتكم خبر عن "حكاية وطن".. زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار العمل على الارتقاء بتحسين الدخل لأصحاب المعاشات بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتبارا من بداية 2023 فى رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 1700 جنيه بدلًا من 1400 جنيه، كذلك رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمين ليكون 10900 جنيه بدلًا من 9400 جنيه.

قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى يأتي تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذى تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك فى إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

وحظى ملف الحماية الاجتماعية اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الـ 9 سنوات الماضية، وقامت الحكومة بتنفيذ العديد من القرارات لتصب فى صالح المواطن بصفة عامة والأسر الأولى بالرعاية بصفة خاصة، وزادت المعاشات بشكل كبير على مدار السنوات الماضية، حيث كان حجم المعاشات في العام المالي 2013-2014 لا يتجاوز 86.5 مليار جنيه ليرتفع إلى 340 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2023.

وطرح مؤتمر "حكاية وطن"، على مدار 3 أيام، ما تم إنجازه خلال 9 سنوات في العديد من القطاعات أبرزها: 91.5 مليار جنيه تكلفة 1135 مشروعا تم وجار تنفيذها لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة وتطوير منظومة الإسعاف، وبلغ إجمالي تكلفة المشروعات والمبادرات الجارية والتى تم تنفيذها فى قطاع الصحة خلال 9 سنوات 246 مليار جنيه، و500 مليون دولار قيمة دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعى فى مصر، كما تم إقرار زيادة فى موازنة التعليم العالى والبحث العلمى بزيادة تعادل 112% بقيمة 52.5 مليار جنيه خلال السنوات الخمسة الماضية بـ96 جامعة هو إجمالى عدد الجامعات عام 2023 مقابل 50 جامعة عام 2014، فيما بلغ إجمالى تكلفة المشـروعات الجارية والتى تم تنفيذها في قطاع الثقافة خلال 9 سنوات 2 مليار جنيه.