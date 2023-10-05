شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تنتهى من ربط 130 مكتبا للتشغيل إلكترونيا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة العمل من تطوير 130 مكتب تشغيل وربطهم إلكترونياً بالمديريات التابعة لها بالمحافظات، وبالوزارة، وذلك من إجمالي 300 مكتب تشغيل موزعة على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة وزارة العمل لتطوير مكاتب التشغيل وتحديث أليات عملها داخل المحافظات، وتماشيا مع اتجاه الدولة للتحول الرقمى فى كافة الخدمات المُقدمة للمواطنين.

ولتسهيل عمليات تقديم الخدمات للمواطنين، أجرت وزارة العمل تأهيل وتدريب لمسئولي التشغيل بالوزارة والمديريات على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم، وأيضا إحكام الرقابة والإشراف على شركات التشغيل، حيث تم الترخيص لعدد 251 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، وتجديد ترخيص1231 شركة أخرى، وإلغاء ترخيص"112 " شركة إلحاق عمالة وذلك لمخالفتها أحكام القانون، ليصبح أجمالي عدد الشركات المرخصة 1482 شركة.

وتعمل الوزارة على تحويل نظم العمل في كافة مجالات الوزارة إلى نظم رقمية، وكافة خدماتها مثل: تسجيل بيانات المصريين العاملين بالخارج، التشغيل بالداخل، راغبي العمل، العمالة غير المنتظمة، تراخيص عمل الأجانب، شركات الحاق العمالة، التشغيل بالخارج، التدريب المهني، التدريب الإداري، السلامة والصحة المهنية، رعاية القوى العاملة، العلاقات الخارجية.