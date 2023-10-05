شكرا لقرائتكم خبر عن محطات سيمنس العملاقة تنجح فى خفض الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بنسبة 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة من تحقيق تشغيل اقتصادى لمحطات إنتاج الكهرباء بالاعتماد على محطات لتوليد الكهرباء عالية الكفاءة ممثلة فى محطات سيمنس العملاقة ببنى سويف والبرلس والعاصمة الأدارية بقدرة 14 الف 400 ميجا وات.

حيث أن وزارة الكهرباء نجحت فى تحقيق وفر فى الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء خلال عام 2023 بنسبة بلغت 20% ، حيث أن كمية الوقود التى كانت تستخدم لإنتاج الكيلو وات ساعة 214 كيلو جرام عام 2015 ، و بلغ متوسط الوقود المستخدم حاليا لإنتاج الكيلو وات ساعة 171 كيلو جرام لكل كيلو وات ساعة وهو معدل جيد جداً نتيجة رفع كفاءة المحطات القديمة و انشاء محطات جديدة بأعلى المعايير الدولية أهمها محطات سيمنس العملاقة الثلاثة ببنى سويف و البرلس و العاصمة الإدارية الجديدة.

و يستهدف قطاع الكهرباء أن تنخفض نسبة الاعتماد على الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030 لحوالى 30%، وتخطط لذلك عن طريق التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة و الهيدروجين الاخضر لتوفير الوقود لتستغله الدولة في التصدير للخارج.