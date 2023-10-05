شكرا لقرائتكم خبر عن محطات سيمنس العملاقة تنجح فى خفض الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بنسبة 20% والان مع تفاصيل الخبر
حيث أن وزارة الكهرباء نجحت فى تحقيق وفر فى الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء خلال عام 2023 بنسبة بلغت 20% ، حيث أن كمية الوقود التى كانت تستخدم لإنتاج الكيلو وات ساعة 214 كيلو جرام عام 2015 ، و بلغ متوسط الوقود المستخدم حاليا لإنتاج الكيلو وات ساعة 171 كيلو جرام لكل كيلو وات ساعة وهو معدل جيد جداً نتيجة رفع كفاءة المحطات القديمة و انشاء محطات جديدة بأعلى المعايير الدولية أهمها محطات سيمنس العملاقة الثلاثة ببنى سويف و البرلس و العاصمة الإدارية الجديدة.
و يستهدف قطاع الكهرباء أن تنخفض نسبة الاعتماد على الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030 لحوالى 30%، وتخطط لذلك عن طريق التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة و الهيدروجين الاخضر لتوفير الوقود لتستغله الدولة في التصدير للخارج.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز