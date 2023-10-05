شكرا لقرائتكم خبر عن صورة اليوم.. البالون الطائر بالأقصر يداعب قرص الشمس مع ارتفاع معدلات الرحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت رحلات البالون الطائر التى تخرج غرب محافظة الأقصر، على مدار اليومين الماضيين، أعلى معدلات لخروج الرحلات فى يوم واحد منذ تأسيس نشاط البالون فى الأقصر، حيث خرجت على مدار يوم الإثنين والثلاثاء الماضيين، بخروج 142 رحلة أقلت على متنها حوالى 3213 سائحا من حول العالم.

وحصل ”الخليج 365” على صورة لإحدى رحلات البالون التى تخرج فجراً، وهى تداعب قرص الشمس لحظة الشروق فى الصباح الباكر، حيث تعتبر رحلات البالون الطائر مغامرة لها طابع خاص وعشق كبير فى قلوب ملايين السياح من حول العالم، فهي تنطلق من غرب محافظة الأقصر بصورة يومية، وتجذب قلوب جميع الأفواج السياحية التي تزور الأقصر عاصمة الحضارة المصرية القديمة، ويتهافت الجميع على حجز رحلاتهم فى البالون الطائر دون تردد فهو يحمل سحر خاص لهم.

وخلال رحلات البالون يحلق سياح العالم فى الرحلات فى إرتفاع من 1200 قدم وحتى 1500 قدم للاستمتاع بسحر المشهد من السماء للطبيعة الساحرة والمعالم الأثرية والسياحية شرقاً وغرباً فى عاصمة مصر القديمة الأقصر، وتضم محافظة الأقصر حالياً 19 شركة تعمل فى خدمة السائحين عبر البالون الطائر، ويوجد لديها 8 موديلات من باسكت البالون والتى تضم حمولة تبدأ من 2 راكب و6 و12 و16 و20 و24 و28 و32 راكبا.

وتستعد الشركات فجراً للحصول على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى بعد أزمة كورونا، ويتم البدء فى الإقلاع للسماء وتصل الرحلات لارتفاع 650 مترا بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، موضحاً أنه يتم الاستمتاع بمعابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى.