شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: إطلاق حقيبة تدريبية للمعلمين لتنمية قيم الولاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة بصدد إطلاق حقيبة تدريبية للمعلمين ومديري المدارس لتنمية قيم الولاء والمواطنة، بهدف غرس هذه القيم وتنميتها لدى الطلاب.

من جانبه، قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم تدريب 450 ألف موجه وسيتم استكمال التدريبات هذا العام، وشملت التدريبات التغيرات المناخية وأيضا دمج التكنولوجيا.

وأكد أن التنمية المهنية للمعلمين مهمة طوال الوقت، لافتا إلى وجود إطار عام للتنمية المهنية للمعلمين وإعلان وثيقة معايير لأداء المعلمين سيتم الإعلان عنها قريبا، وقال إن المنهج الجيد يحتاج إلى معلم جيد لتدريسه.

وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات الأحد الماضى، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.