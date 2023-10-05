شكرا لقرائتكم خبر عن 64 % من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة السائقين مخالفى تعليمات المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة السائقين مخالفى تعليمات المرور، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة السائقين مخالفى تعليمات المرور. وايد 64% من القراء مطالب تغليظ عقوبة السائقين مخالفى تعليمات المرور، بينما عارض 36% من القراء مطالب تغليظ عقوبة السائقين مخالفى تعليمات المرور.



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