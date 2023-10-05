شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية تبدأ تلقى أوراق المرشحين بالانتخابات الرئاسية رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، في تمام التاسعة صباح اليوم استقبال أوراق المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية 2024، ولمدة 10 أيام تنتهى في 14 أكتوبر الجاري، يوميا حتى في الإجازات والعطلات الرسمية، على أن يتم غلقه في الخامسة مساء.

وكثفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من تواجدها بمحيط مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بشارع قصر العيني، بالتزامن مع فتح باب تلقى طلبات المرشحين، حيث نشرت الأجهزة الأمنية قواتها على مداخل ومخارج الهيئة.

وتضمنت شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يجمع المرشح ما لا يقل عن 25 ألف توكيل من المواطنين ممن لهم حق الانتخاب، من خلال 15 محافظة مختلفة على الأقل وبحد أدنى 1000 توكيل من كل محافظة منهم، إذا لم يلجأ لتزكية نواب البرلمان المحددة بـ20 تذكية من أعضاء مجلس النواب.

وحدت الهيئة الوطنية 13 شرطا ومستندات يجب إرفاقها في طلب الترشح، وهى النماذج الخاصة بتزكية أعضاء مجلس النواب أو تأييدات المواطنين لطالب الترشح، وشهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه وإقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون، وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، والتقرير الطبى الصادر عن من أحد المستشفيات المحددة وهى معهد ناصر أو الشيخ زايد أو العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.

كما يقدم طالب الترشح إيصالا يفيد بسداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصوما من مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال، وبيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.

وبالتزامن مع فتح باب الترشح تستمر مكاتب الشهر العقاري في استقبال المواطنين الراغبين في توثيق تأييدات المرشحين.

ويختار طالب الترشح أحد الرموز الانتخابية التي حددتها الهيئة الوطنية لانتخابات، من بين 15 رمزا انتخابيا هي: "نجمة، شمس، أسد، حصان، نسر، ديك، ميزان، طائرة، ساعة يد، نخلة، مركب، مظلة، تليفون، نظارة، سلم"، وتتمثل ضوابط اختيار الرمز للمتقدم للترشح وفقًا لأسبقية تقديم طلب الترشح لمقر الهيئة .

وعقب انتهاء فترة تقديم أوراق الترشح والإجراءات الخاصة بها تقوم الهيئة بإعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية يوم 9 نوفمبر المقبل.