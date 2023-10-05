شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يهنئ المعلمين بمناسبة اليوم العالمى للمعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى التهنئة للمعلمين بمناسبة اليوم العالمى للمعلم، قائلا: أبنائى وزملائى المعلمين والمعلمات لا يسعنى فى اليوم العالمى للمُعَلِم الذى تحل ذكراه غداً الخامس من أكتوبر، إلا أن أتقدم بأصدق التهانى لكم جميعا... كما أتقدم بخالص التقدير لكل معلم يصر على بذل الجهد ليعلم ويربي أبناءنا الطلاب ويترك أثرا طيبا في نفوسهم، ويساهم في صناعة شخصياتهم وتشكيل عقولهم..فالمعلم صاحب رسالة سامية.. يعمل على رقى المجتمع من خلال تربية الأجيال لرفعة الوطن والحفاظ على مكتسباته التنموية.