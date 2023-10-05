شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد توزع الأعلام والورود على الركاب احتفالًا بانتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت السكة الحديد الركاب، الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث وزعت الاعلام والورود على ركاب محطة مصر برمسيس، مهنئة الركاب بالذكرى ال 50 لنصر أكتوبر العظيم.

فى السياق ذاته، فتحت السكة الحديد أبواب متحف السكة الحديد القائم بميدان رمسيس، يومى الثلاثاء والأربعاء مجانًا أمام الزوار ضمن احتفالات نصر أكتوبر.

كما تفتتح السكة الحديد، خلال شهر أكتوبر الجارى محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، ضمن احتفالات أكتوبر، حيث ستكون المحطة هى بداية ونهاية خطوط الوجه القبلى وخطوط المناشي القباري.

وتضم المحطة 28 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه ومنطقة الهرم الزجاجى بالبهو الرئيسى للمحطة والذى يبلغ ارتفاعه 40 مترًا، بالإضافة إلى الدورين الأول والثاني للمحطة والذي يشمل محلات تجارية ومناطق استثمارية، وتضم المحطة 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلي جهة شارع السودان و (4) أرصفة لخط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر بالإضافة إلى سكك حوش المحطة و ترتبط سكك الورش بالسكك الطوالي‏ ( أسوان/اسكندرية - المناشي - البضائع) حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطه 22 كم بعدد 89 مفتاحًا.