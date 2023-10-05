شكرا لقرائتكم خبر عن الأنفلونزا قد تسبب مضاعفات خطيرة لكبار السن والحوامل والأطفال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الأنفلونزا قد تسبب حدوث مضاعفات خطيرة لكبار السن والحوامل والأطفال، لذلك تلقى لقاح الأنفلونزا هام وضرورى .
وأضافت وزارة الصحة والسكان: تتمثل أعراض الأنفلونزا فى:
1- حمى (ارتفاع بدرجة الحرارة)
2- قشعريرة
3- سعال
4- التهاب بالحلق
5- سيلان أو انسداد الأنف
6- آلام في الجسم أو العضلات
7- صداع تعب وشعور بالإرهاق
8- قد يعاني بعض الأشخاص من القيء والإسهال (أكثر شيوعًا عند الأطفال)
ونصحت وزارة الصحة والسكان بتلقى لقاح الأنفلونزا لكونه يوفر حماية من 4 أنواع فيروسات الأنفلونزا المتوقع انتشارها هذا الموسم.
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