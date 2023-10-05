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الأنفلونزا قد تسبب مضاعفات خطيرة لكبار السن والحوامل والأطفال

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الأنفلونزا قد تسبب حدوث مضاعفات خطيرة لكبار السن والحوامل والأطفال، لذلك تلقى لقاح الأنفلونزا هام وضرورى .

 

وتابعت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الأنفلونزا الموسمية  آمن ومتوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان: تتمثل أعراض الأنفلونزا  فى: 

 

 1- حمى (ارتفاع بدرجة الحرارة) 

2- قشعريرة

3-  سعال

 4- التهاب بالحلق 

5- سيلان أو انسداد الأنف

 6- آلام في الجسم أو العضلات

 7- صداع تعب وشعور بالإرهاق

 8- قد يعاني بعض الأشخاص من القيء والإسهال (أكثر شيوعًا عند الأطفال)

 

ونصحت وزارة الصحة والسكان بتلقى لقاح الأنفلونزا لكونه يوفر حماية من 4 أنواع فيروسات الأنفلونزا المتوقع انتشارها هذا الموسم.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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