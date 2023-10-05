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تسرب غاز من ماسورة رئيسية في بشتيل وتحرك عاجل من 4 جهات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حالة من الذعر سيطرت على منطقة بشتيل شمال الجيزة فجر اليوم الخميس؛ إثر تسرب غاز من ماسورة رئيسية.

اللواء إيهاب خلاف مساعد مديرأمن الجيزة لقطاع الشمال تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتسرب غاز بمنطقة بشتيل.

شرطة النجدة أخطرت مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية ليدفع اللواء حازم فاورق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ بري مدعوما بسيارة إطفاء.

في تواجد مسؤولي طوارئ الغاز والكهرباء والحي تبين بالفحص حدوث تسرب غاز من ماسورة رئيسية بجوار عيادة طبية بمزلقان لعبة دون خسائر في الأرواح.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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